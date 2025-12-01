Kepçe altında kalan emekli imam öldü
Kars'ta acı bir kaza meydana geldi. Kars'ın Kağızman ilçesinde belediyenin yürüttüğü yol çalışması sırasında kepçenin altında kalan 70 yaşındaki emekli imam Hasan Kan, hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı
Kars'ın Kağızman ilçesinde belediyenin yürüttüğü yol çalışması sırasında kepçenin altında kalan emekli imam Hasan Kan (70), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza; saat 09.30 sıralarında Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana geldi.
GERİ MANEVRA SIRASINDA EMEKLİ İMAMA ÇARPTI
Kağızman Belediyesi’nde görevli operatör 37 yaşındaki Murat Kuş'un kullandığı kepçe, cadde üzerindeki yol ve taş döşeme çalışmaları sırasında geri manevra yaparken, çarşıdan aldığı eşyalarla evine dönmek için yoluna karşısına geçmek isteyen emekli imam Hasan Kan'a çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İş makinesinin altında kalan Hasan Kan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
YAKINLARI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Acı haberi alan yakınları, Kan’ın cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri incelemesinin ardından Hasan Kan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kars Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kepçe operatörü Murat Kuş gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.