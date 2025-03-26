"Biraz yavaş" diye uyarı mesajı yazdı ama... Öldüren kaza kamerada! Kars'ta, iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü ve 6 kişinin de yaralandığı kaza, araçlardan birinde yolculuk yapan kişinin cep telefonu ile yaptığı canlı yayına yansıdı. Kazadan önce bir kişinin, "Biraz yavaş yavaş" diye uyardığı mesaj dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:31 facebook

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