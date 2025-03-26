"Biraz yavaş" diye uyarı mesajı yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
Kars'ta, iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü ve 6 kişinin de yaralandığı kaza, araçlardan birinde yolculuk yapan kişinin cep telefonu ile yaptığı canlı yayına yansıdı. Kazadan önce bir kişinin, "Biraz yavaş yavaş" diye uyardığı mesaj dikkat çekti
Kars'ta kaza, dün öğle saatlerinde Kars-Arpaçay kara yolunda meydana geldi. Kars'tan Arpaçay'a giden T.A. yönetimindeki otomobil ile Ali Aydın yönetimindeki otomobil çarpıştı.
ARAÇ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre Aydın’ın savrulan aracı, diğer aracın üzerine düştü. Kazada Ali Aydın yaşamını yitirdi, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Bu arada kaza, araçlardan birinde yolculuk yapan kişinin cep telefonu ile yaptığı canlı yayına yansıdı.
"BİRAZ YAVAŞ" DİYE YAZDI AMA...
Yayını izleyen bir kişi, yorum kısmına "Biraz yavaş" diye uyardıktan sonra otomobilin sağ taraftan gelen beyaz renkli otomobile hızla çarptığı görüldü.