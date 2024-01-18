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        Kars´ta 1179 KADES ihbarına müdahale edildi

        KARS'ta polis ve jandarma ekipleri, son 3 yılda Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden 1179 ihbara müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:32 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:35
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        Kars´ta 1179 KADES ihbarına müdahale edildi
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        KARS'ta polis ve jandarma ekipleri, son 3 yılda Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden 1179 ihbara müdahale etti.

        İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen KADES uygulamasını yurt genelinden şu ana kadar 5 milyon 985 bin 12 kişi telefonlarına indirdi. Şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonlarla kolayca ulaşabildiği uygulama ile 1 milyon 4 bin 896 ihbar alındı. Kars´ta ise bilgilendirme yapılan 33 bin 614 kadından 10 bin 263´ünün kullandığı KADES uygulamasından 2023 yılında 483, 2020-2023 yılları arasında ise toplam 1179 ihbar yapıldı.

        Kadınların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulan KADES uygulamasının Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Destek İhbar Sistemi olduğunu söyleyen Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Tosunoğlu, "KADES uygulaması kadınlarımızın şiddet ve cinsel istismara karşı korunması için geliştirilen bir sistemdir. İl Müdürlüğümüz tarafından kadınlarımıza bilgilendirme çalışmaları yapılmış ve toplam 33 bin 614 kadınımıza ulaşılmıştır. Bu bilgilendirme sonucunda 10 bin 263 kadınımız KADES uygulamasını telefonuna indirmiştir. Kars´ta 2023 yılında 482 kadınımız KADES´ten başvuruda bulunmuştur" diye konuştu.

        Tosunoğlu, KADES uygulamasının nasıl kullanıldığını da anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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