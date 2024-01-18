Kars'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon; 5 gözaltı
KARS'ın Kazığman ilçesinde 130 personel ile bomba arama köğeği 'Taş'ın da kullanıldığı silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
KARS'ın Kazığman ilçesinde 130 personel ile bomba arama köğeği 'Taş'ın da kullanıldığı silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. 131 personelden oluşan 29 tim, şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 5 şüpheli gözaltına alınırken, bomba arama köpeği 'Taş'ın da kullanıldığı aramalarda 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 561 Kalaşnikof mühimmatı, 429 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 315 av tüfeği fişeği, 12 Kalaşnikof şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 4 av tüfeği şarjörü, 1 Kalaşnikof iğne tertibatı, 4 sustalı bıçak, 1 muşta ve 1 dürbün ele geçirildi. 3 şüpheli adli kontrol ile bırakılırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerden 2'sinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, 1'nin firari olarak arandığı öğrenildi.
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