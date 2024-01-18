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        Kars'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon; 5 gözaltı

        KARS'ın Kazığman ilçesinde 130 personel ile bomba arama köğeği 'Taş'ın da kullanıldığı silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:23
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        Kars'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon; 5 gözaltı
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        KARS'ın Kazığman ilçesinde 130 personel ile bomba arama köğeği 'Taş'ın da kullanıldığı silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. 131 personelden oluşan 29 tim, şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 5 şüpheli gözaltına alınırken, bomba arama köpeği 'Taş'ın da kullanıldığı aramalarda 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 561 Kalaşnikof mühimmatı, 429 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 315 av tüfeği fişeği, 12 Kalaşnikof şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 4 av tüfeği şarjörü, 1 Kalaşnikof iğne tertibatı, 4 sustalı bıçak, 1 muşta ve 1 dürbün ele geçirildi. 3 şüpheli adli kontrol ile bırakılırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerden 2'sinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, 1'nin firari olarak arandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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