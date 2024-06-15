1 ton 150 kiloluk 'Şahmurat' 300 bin liraya satıldı

KARS'ınKümbetli köyünde besicilik yapan Erol Çolak'ın yetiştirdiği 1 ton 150 kilogramlık 'Şahmurat' isimli boğa, 300 bin liraya satıldı. 28 aylık boğanın Fransız Şarole ırkı olduğunu belirten Çolak, günde 30 kilogram yem tükettiğini söyledi.

Kars merkeze bağlı Kümbetli köyünde besicilik yapan Erol Çolak, 2 yıl önce besiye aldığı ve 'Şahmurat' ismini verdiği Fransız Şarole ırkı boğayı, Kurban Bayramı için satışa çıkardı. 2 yıl süreyle özenle bakılan ve 1 ton 150 kilograma ulaşan boğayı iş insanı Kenan Kılıç, 300 bin lira ödeyerek aldı. Boğayı 2 yıldır özenle beslediğini söyleyen besici Çolak, günlük 30 kilogram yem tükettiğini kaydetti.

ANNESİ DE NORVEÇ KIRMIZISI

Boğanın kalitesi, bakımı, beslenmesi ve devasa görünümüyle dikkat çektiğini ifade eden Çolak, "Fransız Şarole ırkı boğanın babası etçil ırk olan Fransız Şarole ile annesi sütçü ırk olan Norveç kırmızısı. Bu ikisinin melezlemesinden doğan boğa, yaklaşık 2 yılda 1 ton 150 kilograma ulaştı. Herkese önerim; böyle hayvanlar beslesinler. Çünkü hem randımanlı hem daha kaliteli hem de et kalitesi daha yüksek oluyor" diye konuştu.

'BEBEK GİBİ BAKTIM'

Boğaya ayda bir banyo yaptırdığını ifade eden bakıcısı Şaban Çetinkaya, "'Şahmurat'a çocuğum gibi bakıyordum. Ayda bir kez banyosunu yaptırıyordum. Tımarını yapıp, temizliğini hiç aksatmıyordum. Kendi ev hayvanımız olduğu için, boğamızdan ayrılacağım için çok üzüntülüyüm, çok da duygulandım. Bebek gibi baktım ve çocuğumdan da üstün tuttum" dedi. İş insanı Kenan Kılıç ise 1 ton 150 kilogram olan 'Şahmurat'tan yaklaşık 730 kilogram et verimi beklediklerini söyledi.