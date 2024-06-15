Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        1 ton 150 kiloluk 'Şahmurat' 300 bin liraya satıldı

        KARS'ınKümbetli köyünde besicilik yapan Erol Çolak'ın yetiştirdiği 1 ton 150 kilogramlık 'Şahmurat' isimli boğa, 300 bin liraya satıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 09:36 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 ton 150 kiloluk 'Şahmurat' 300 bin liraya satıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS'ınKümbetli köyünde besicilik yapan Erol Çolak'ın yetiştirdiği 1 ton 150 kilogramlık 'Şahmurat' isimli boğa, 300 bin liraya satıldı. 28 aylık boğanın Fransız Şarole ırkı olduğunu belirten Çolak, günde 30 kilogram yem tükettiğini söyledi.

        Kars merkeze bağlı Kümbetli köyünde besicilik yapan Erol Çolak, 2 yıl önce besiye aldığı ve 'Şahmurat' ismini verdiği Fransız Şarole ırkı boğayı, Kurban Bayramı için satışa çıkardı. 2 yıl süreyle özenle bakılan ve 1 ton 150 kilograma ulaşan boğayı iş insanı Kenan Kılıç, 300 bin lira ödeyerek aldı. Boğayı 2 yıldır özenle beslediğini söyleyen besici Çolak, günlük 30 kilogram yem tükettiğini kaydetti.

        ANNESİ DE NORVEÇ KIRMIZISI

        Boğanın kalitesi, bakımı, beslenmesi ve devasa görünümüyle dikkat çektiğini ifade eden Çolak, "Fransız Şarole ırkı boğanın babası etçil ırk olan Fransız Şarole ile annesi sütçü ırk olan Norveç kırmızısı. Bu ikisinin melezlemesinden doğan boğa, yaklaşık 2 yılda 1 ton 150 kilograma ulaştı. Herkese önerim; böyle hayvanlar beslesinler. Çünkü hem randımanlı hem daha kaliteli hem de et kalitesi daha yüksek oluyor" diye konuştu.

        'BEBEK GİBİ BAKTIM'

        Boğaya ayda bir banyo yaptırdığını ifade eden bakıcısı Şaban Çetinkaya, "'Şahmurat'a çocuğum gibi bakıyordum. Ayda bir kez banyosunu yaptırıyordum. Tımarını yapıp, temizliğini hiç aksatmıyordum. Kendi ev hayvanımız olduğu için, boğamızdan ayrılacağım için çok üzüntülüyüm, çok da duygulandım. Bebek gibi baktım ve çocuğumdan da üstün tuttum" dedi. İş insanı Kenan Kılıç ise 1 ton 150 kilogram olan 'Şahmurat'tan yaklaşık 730 kilogram et verimi beklediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Havada korku dolu anlar!
        Havada korku dolu anlar!
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…

        Benzer Haberler

        Kars'ta öğrenciler yıl boyu okudukları romanların karakterlerini canlandırd...
        Kars'ta öğrenciler yıl boyu okudukları romanların karakterlerini canlandırd...
        Kars İl Özel İdaresi haziranın ortasında da karla mücadele ediyor
        Kars İl Özel İdaresi haziranın ortasında da karla mücadele ediyor
        Sarıkamış'ın Alisofu köyünde başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Sarıkamış'ın Alisofu köyünde başarılı öğrenciler ödüllendirildi
        Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin diplomasını sınıf arkada...
        Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin diplomasını sınıf arkada...
        Ani Ören Yeri'nde yeni sezonun kazı çalışmalarına başlandı
        Ani Ören Yeri'nde yeni sezonun kazı çalışmalarına başlandı
        Çiçeklere konan rengarenk kelebekler Sarıkamış'ın doğasını süslüyor
        Çiçeklere konan rengarenk kelebekler Sarıkamış'ın doğasını süslüyor