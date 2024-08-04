Ani Ören Yeri'ndeki yapıları evinin duvarına çizdi

İZMİR’de yaşayan ve yaz aylarını memleketi Kars merkeze bağlı ocaklı köyünde geçiren Ercan Çiftçi (61), Ani Ören Yeri'ndeki katedral ve Beşikli kilisesinin resmini evinin duvarına çizdi. İlkokul mezunu olan Ercan Çiftçi, sanatıyla görenleri hayran bırakıyor.

Çalıştığı fabrikadan 16 yıl önce emekliye ayrılan ve 45 yıldır İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan evli, 5 çocuk babası Ercan Çiftçi yaz aylarını Kars'a 70 kilometre uzaklıktaki Ani Ören Yeri'nin de içinde bulunduğu Ani (Ocaklı) köyünde geçiriyor. Emekli hayatını yaşarken resim konusundaki yeteneğini geliştiren Ercan Çiftçi, belli bir ücret karşılığında İzmir'de 5 metrelik binaların dış cephelerine istenilen resimleri çiziyor.

Resme ilkokul yıllarında koç boynuzu çizerek başlayan Çiftçi, ilk çizdiği resmi gösterdiği babasının bunu bir fotoğraf olarak gördüğünü söyledi. Çiftçi, "Türkiye- Ermenistan sınırında Ani Ören Yeri'nin bitişiğindeki köyümde evimin duvarlarını Ani'deki tarihi eserlerle süsledim. Ani Ören Yeri'ni ve köyü ziyarete gelenlerin de dikkatini çekiyor. Görünler çok beğeniyor. Kimseden bir şey öğrenmeden ilk yaptığım resmi babam fotoğraf sanmıştı" diye konuştu.

Resim yaptığı zaman kendini çok mutlu hissettiğini söyleyen Ercan Çiftçi, “İçimi huzur kaplıyor ve rahatlık geliyor. Kendimi çok keyifli hissediyorum, içimdeki sıkıntıları atıyorum. Resim yapmak güzel bir uğraş ve herkesin çalışma yapmasını isterim. Resmini yapacağım objeye bir kere bakmam yeterli oluyor. Hiç kimseden ders almadım. Bir hoca bir eğitmen bile görmedim. Bir resme bakıyorum aynısını yapıyorum. İlkokul mezunuyum. Köyde okuldayken resimler yapıyordum ve öğretmenim çok beğeniyordu. Hep ‘aferin, iyi yapmışsın’ diyordu" dedi.