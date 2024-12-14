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        Kars'ta çok sayıda sürücü, araçları ile karda mahsur kaldı

        KARS'tayoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:18 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:20
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        Kars'ta çok sayıda sürücü, araçları ile karda mahsur kaldı
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        KARS'tayoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Çıldır-Arpaçay kara yolu ile Kars-Erzurum kara yolunda çok sayıda sürücü, araçları ile mahsur kaldı.

        Kars'ta dün başlayıp, aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle Çıldır-Arpaçay kara yolunda çok sayıda araç yolda kaldı. Kar ve buzlanma nedeniyle araçları ile ilerleyemeyen sürücüler, yol kenarında bekleyişlerini sürdürüyor. Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü yakınlarında araçlarıyla mahsur kalan sürücüler, yolda temizlik çalışması yapılmasını istedi. Kars-Erzurum kara yolu Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü mevkisinde de bazı araçlar, kar nedeniyle yolda kaldı. Ekipler, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

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