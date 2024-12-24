Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Eskimo usulü balık avı için Çıldır Gölü'ne ilk ağlar atıldı

        KARS-Ardahan sınırında yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü av için balta ile açtıkları deliklerden ağlarını suya bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 09:26 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskimo usulü balık avı için Çıldır Gölü'ne ilk ağlar atıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS-Ardahan sınırında yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde balıkçılar, Eskimo usulü av için balta ile açtıkları deliklerden ağlarını suya bıraktı. Balıkçı Atanur Dursun, ağların 2 gün sonra toplanacağını belirterek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

        Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan, Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, yüzeyi yaklaşık 20 santimetre buz tabakasıyla kaplanan gölde balıkçılık yapanlar, Eskimo usulü av için ağlarını suya bıraktı. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde oturan Atanur Dursun, sabah erken saatlerde geldiği gölde ağlarını, buz tabakasını kırarak 15-20 metre aralıklarla açtığı deliklerden suya bıraktı.

        Atanur Dursun, 2 gün sonra ağları toplayacağını söyledi. Çıldır Gölü kıyısındaki köylerde yıllardır Eskimo usulü balık avlandığını belirten Dursun, bu sene gölde buzlanmanın geçen yıllara göre 1 ay geç gerçekleştiği için balık sezonunun da geç başladığını söyledi. Eskimo usulü balık avında sezonun açılışını yaptığını ifade eden Dursun, bereketli bir yıl diledi. 40 yıldan fazladır gölde balık avlayarak ailesini geçindirdiğini ifade eden Atanur Dursun, bölgedeki köylerde yaşayan birçok kişinin de ekmeğini balık avlayarak kazandığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Performanstan işveren de sorumlu
        Performanstan işveren de sorumlu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta ise kar ve sis etkili oldu
        Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta ise kar ve sis etkili oldu
        Sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2...
        Sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2...
        Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu
        Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu
        Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağı'na tırmandılar
        Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağı'na tırmandılar
        Sarıkamış şehitleri, harekatın 110'uncu yılında anılacak
        Sarıkamış şehitleri, harekatın 110'uncu yılında anılacak
        Kars Valisi Polat'tan Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü mesajı:
        Kars Valisi Polat'tan Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü mesajı: