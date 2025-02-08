Çıldır Gölü'nde buz şenliği

KARS ve Ardahan’ın önemli turizm destinasyonlarından olan Çıldır Gölü, buz şenliğine ev sahipliği yaptı.

Kışın yüzeyi tamamen buz tutan 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük 2'nci gölü olan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde Kars Valiliği koordinesinde, Arpaçay Kaymakamlığı, Arpaçay Belediyesi ve kamu kurumlarının destekleri ile buz şenliği düzenlendi. Arpaçay ilçesinin Çıldır Gölü Taşbaşı Köyü Mevkiinde yoğun katılımla başlayan şenlikte, donmuş göl üzerinde Kafkas halk oyunları gösterisi, körling, sürat pateni gösterisi yapıldı. Ekiplerin buzda arama kurtarma tatbikatının ardından halk ozanları atışmalarıyla izleyenlerin beğenisini topladı. Kızak yarışlarının da yapıldığı gölde Fatma Yade Karlıklı tarafından artistik buz pateni gösterisi gerçekleştirildi. Buz şenliğinde ziyaretçiler davul zurna ve halk müziği konseri eşliğinde halaylar çekti.

‘KARS KÜRESİ’ TANITILDI

Çıldır Gölü'nde kafe olarak hizmet verecek 'Kars Küresi' açıldı. Kars Valisi Ziya Polat, Çıldır Gölü’nü dünyada marka haline getirmeleri gerektiğini söyledi. Tüm vatandaşları da Çıldır Gölü’ne ve Kars Küresi’ne davet etti. Vali Polat, Ağrı Valisi Mustafa Koç ile birlikte kızak turu attı.

Bu arada şenliğin ardından alandan ayrılırken kara saplanan ambulans vatandaşların da desteğiyle kurtarıldı.