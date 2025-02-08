Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Çıldır Gölü'nde buz şenliği

        KARS ve Ardahan'ın önemli turizm destinasyonlarından olan Çıldır Gölü, buz şenliğine ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çıldır Gölü'nde buz şenliği
        ABONE OL

        KARS ve Ardahan’ın önemli turizm destinasyonlarından olan Çıldır Gölü, buz şenliğine ev sahipliği yaptı.

        Kışın yüzeyi tamamen buz tutan 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük 2'nci gölü olan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nde Kars Valiliği koordinesinde, Arpaçay Kaymakamlığı, Arpaçay Belediyesi ve kamu kurumlarının destekleri ile buz şenliği düzenlendi. Arpaçay ilçesinin Çıldır Gölü Taşbaşı Köyü Mevkiinde yoğun katılımla başlayan şenlikte, donmuş göl üzerinde Kafkas halk oyunları gösterisi, körling, sürat pateni gösterisi yapıldı. Ekiplerin buzda arama kurtarma tatbikatının ardından halk ozanları atışmalarıyla izleyenlerin beğenisini topladı. Kızak yarışlarının da yapıldığı gölde Fatma Yade Karlıklı tarafından artistik buz pateni gösterisi gerçekleştirildi. Buz şenliğinde ziyaretçiler davul zurna ve halk müziği konseri eşliğinde halaylar çekti.

        ‘KARS KÜRESİ’ TANITILDI

        Çıldır Gölü'nde kafe olarak hizmet verecek 'Kars Küresi' açıldı. Kars Valisi Ziya Polat, Çıldır Gölü’nü dünyada marka haline getirmeleri gerektiğini söyledi. Tüm vatandaşları da Çıldır Gölü’ne ve Kars Küresi’ne davet etti. Vali Polat, Ağrı Valisi Mustafa Koç ile birlikte kızak turu attı.

        Bu arada şenliğin ardından alandan ayrılırken kara saplanan ambulans vatandaşların da desteğiyle kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Kars'taki asırlık Alman evi için restorasyon talebi
        Kars'taki asırlık Alman evi için restorasyon talebi
        Buz kaplı Çıldır Gölü'nde nefes kesen sörf gösterisi
        Buz kaplı Çıldır Gölü'nde nefes kesen sörf gösterisi
        Erzurum, Kars ile Ardahan'da 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Kars ile Ardahan'da 366 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Süleyman Atlı, sörf ve cross motor gösterisi ya...
        Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Süleyman Atlı, sörf ve cross motor gösterisi ya...
        Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1)
        MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1)