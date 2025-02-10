Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kar sevincini sazı ve sözüyle anlattı

        AŞIK Yüksel Öztürk, kurak bir kış mevsimi geçiren Kars'ta yağan karın sevincini sazı ve sözüyle dile getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar sevincini sazı ve sözüyle anlattı
        ABONE OL

        AŞIK Yüksel Öztürk, kurak bir kış mevsimi geçiren Kars'ta yağan karın sevincini sazı ve sözüyle dile getirdi.

        Yüksel Öztürk, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Kars Kalesi'ne geldi. Burada kuraklığa dikkat çeken Öztürk, kar sevincini, sazının teline vurup, şu sözlerle dile getirdi:

        “Yüce yaratana şükürler olsun/ Yağıyor Doğu’ya kar lapa lapa/ Tatilciler gelsin hep mutlu olsun/ Yağıyor Doğu’ya kar lapa lapa/ Yaradan vermesin bak sana darlık/ Kar yağarsa gardaş olacak varlık/ Dağlarda giyindi beyaz gelinlik/ Yağıyor Doğu’ya kar lapa lapa/ Aman ozan Yüksel hep mutlu olsun/ Ülkeden hastalık defolsun gitsin/ Tüm kayakseverler Doğu’ya gelsin/ Yağıyor Doğu’ya kar lapa lapa."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        Yangının ardından fiyat artıranlara ceza
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        119 suç kaydı vardı! Kadın kılığına girdi! Tam 50 bin dolar!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Trump'ın açıklamaları sonrası Güney Kore'den acil toplantı kararı
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Bir garip mahalle ismi kararı
        Bir garip mahalle ismi kararı
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!

        Benzer Haberler

        Kars'ta seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
        Kars'ta seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
        Kars'ta seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
        Kars'ta seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
        Kristal karıyla ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor
        Kristal karıyla ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor
        Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kazların sofralara hazırlık süreci devam...
        Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kazların sofralara hazırlık süreci devam...
        Kars Sarıkamış'ta yoğun yağışla biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taş...
        Kars Sarıkamış'ta yoğun yağışla biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına taş...
        Kars'ın menderesleri kışın göz alıcı manzaralar sunuyor
        Kars'ın menderesleri kışın göz alıcı manzaralar sunuyor