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        Kars'ta kayıp olan 8 yaşındaki Melih için arama çalışması başlatıldı

        KARS'ta ablasını ziyarete gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Melih Özkesemen (8) için polis ekipleri arama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 23:32 Güncelleme: 06.07.2025 - 23:32
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        Kars'ta kayıp olan 8 yaşındaki Melih için arama çalışması başlatıldı
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        KARS’ta ablasını ziyarete gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Melih Özkesemen (8) için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Polis, çocuğun geçtiği tahmin edilen sokaklardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

        Olay, bugün Kars merkez Hafızpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Arzu-Kasım Özkesemen çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Melih, Subatan Mahallesi’nde yaşayan ablasını ziyarete gitti. Akşam olmasına rağmen Hafızpaşa Mahallesi'ndeki evine dönmeyen Melih’in ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, yardım istedi. Mahalleye gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Melih’ten bir iz aradı. Kamera kayıtları incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, çocuğun ailesi ve polis ekipleri aramalarını sürdürüyor.

        Anne Arzu Özkesemen, ceketini almak için Melih’in ablasının yanına gittiğini belirterek, “Melih geri dönmeyince kızımı aradım. Subatan Mahallesi’nde yaşayan kızım Melih’i saat 17.00 sıralarında eve gönderdiğini söyledi. Ama oğlum eve dönmedi” dedi. Kayıp Melih’in bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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