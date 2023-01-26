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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi

AA

Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi

ARDAHAN/KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 25, Kars'ta 18, Ağrı'da 13, Erzurum'da 12, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 5 derece kaydedildi.

Kurak bir kışın yaşandığı bölgede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta Arpaçay Barajı'na dökülen Kars Çayı'nın Akyaka mevkisi buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de Keklik Vadisi'nde bitkiler kırağı tuttu, küçük şelaleler ve çeşmeler dondu.

Vatandaşlardan Türkü Doğa, karın yağmamasından dolayı havanın soğuk seyrettiğini belirterek, "Geceleri hava sıcaklığı eksi 18 derecelere kadar düşebiliyor. Çok soğuk, dereler buz tutuyor. Hafta sonu kar bekleniyor umarım beklenen kar yağar." dedi.

Öte yandan Kars Çayı'nın donmayan bölümünü mesken tutan yeşilbaş ördekler, beslenirken görüntülendi.

- Ardahan

Termometrelerin gece eksi 25'i gösterdiği Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Akarsu ve göletlerin yüzeyi dondu, bazı ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Ormanlık bölgelerdeki ağaçlarda da kırağı oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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