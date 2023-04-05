Kars'ın zirvesindeki Aygır Gölü'nde buzlar erimeye başladı

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KARS (AA) - Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan ve kışın yüzeyi donan Aygır Gölü'nde buzlar çözülmeye başladı.

Türkiye'de kışın en uzun ve çetin geçtiği illerden Kars'ta, Çıldır Gölü'nün ardından Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü de tamamen donuyor.

"Eskimo" usulü balık avcılığının yapıldığı gölün yüksek rakımda bulunması nedeniyle buzları da geç eriyor.

İlkbaharda havaların ısınmasıyla kıyılarındaki buzları erimeye başlayan Aygır Gölü, dron ile görüntülendi.

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