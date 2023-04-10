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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars ilkbaharda kışı yaşıyor

AA

Kars ilkbaharda kışı yaşıyor

KARS (AA) - Kars'ta nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

Sağanağın yerini kar yağışına bıraktığı kentin birçok noktası gibi Kars-Digor karayolundaki Hanlar Geçidi de beyaza büründü.

Yaban kuşları sulak alanlarda yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar nedeniyle çevre beyaza büründü.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere geçinde etkili olan yoğun kar kışı aratmadı. Karla kaplanan sarıçam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede göçmen kuşlar da yiyecek ararken görüntülendi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Yağışın ardından sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, son günlerde kar yağışının aralıklarla devam ettiğini, 20 santimetreye yakın kar bulunduğunu belirterek yağışların bereketli olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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