Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı

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KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

U.G.D'nin kullandığı 42 AEN 38 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Halıkışlak köyü mevkisinde, karşı yönden gelen E.A. idaresindeki 34 GAG 15 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle E.A'nın kullandığı araç devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kars ve Iğdır'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan Kars-Iğdır kara yolu, yaralıların hastanelere gönderilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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