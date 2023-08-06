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        Kars'ta 70 yaşındaki Netice ninenin okuma tutkusu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 11:15
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        Kars'ta 70 yaşındaki Netice ninenin okuma tutkusu
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        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 70 yaşındaki Netice Karataş, şiir okumaya düşkünlüğü ile dikkat çekiyor.

        Kocaeli'nde yaşayan yaz aylarında memleketi Sarıkamış'ın Kurbançayır köyündeki evine gelen Netice Karataş, hem bahçe işleriyle, şifalı otlarla uğraşıyor hem de şiir okuyarak günlerini geçiriyor.

        Doğayla baş başa kitap okumayı seven 7 çocuk annesi Karataş, AA muhabirine, şiire olan aşkının ilkokulda başladığını söyledi.

        Karataş, ilkokul mezunu olduğunu belirterek, "Ben 1960 yılında ilkokula başladım, Ay Dede şiir okudum, öğretmen beni sevdi. Ondan sonra bayramlarda şiir okumaya başladım. Öğretmenim güzel şiir okuduğum için hep bana görev verirdi. O zaman okuduğum şiirler hala aklımda hiç unutamam." dedi.

        Karataş, ilkokul öğretmeni Fehim Öztürk'ün kendisini şiire yönlendirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Başarılı bir öğrenci olduğum için öğretmenim beni çok severdi. Bu nedenle 23 Nisan'da, Cumhuriyet Bayramı'nda hep bana şiir verirdi. Hastalanmıştım, boğazım ağrıyordu, yarın 23 Nisan Bayramı olacak o gece gene bana şiir verdi. Ezberle yarın yüzümüzü sen ağartacaksın dedi, ilkokulu birincilikle bitirdim. Susuz Cilavuz , sonraki adı Kazım Karabekir İlk Öğretmen Okulunu kazanmıştım. Sağlık memuru olan amcam bırakmadı gidip öğretmen olayım. Hala o heveste kalmışım, şimdi o imkanım olsa okurum, okumayı çok seviyorum."

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