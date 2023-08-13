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        Kars'ta dağcılar Ani'nin fethinin 959. yıl dönümünü Dumanlı Dağı'nda kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 21:40
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        Kars'ta dağcılar Ani'nin fethinin 959. yıl dönümünü Dumanlı Dağı'nda kutladı
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        KARS (AA) - Kars'ta dağcılar, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 959. yıl dönümünde 2 bin 723 rakımlı Dumanlı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

        Kentte, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nin fethinin 959. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Bu kapsamda, Kars Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilciliği tarafından Kars'ın Digor ilçesindeki 2 bin 723 rakımlı Dumanlı Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan dağcılar, yaklaşık 3 saatlik zorlu tırmanışın ardından Türkiye-Ermenistan sınırına sıfır noktadaki Ani Antik Kenti'ne 7 kilometre uzaklıkta yer alan Dumanlı Dağı'nda zirve yaparak etkinliği tamamladı.

        Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, Ani'nin fethinin 959. yıl dönümü etkinliklerinin başladığını belirterek, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

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