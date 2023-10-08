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        Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

        Kars'ın Selim ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 21:30 Güncelleme: 08.10.2023 - 21:48
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        Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Kars'ın Selim ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

        İlçeye bağlı Başköy köyünde yaşayan Celal İlhan, ormanlık alanda kuşburnu topladığı sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

        Ayı, İlhan'ın yere düşmesinin ardından yavrularıyla olay yerinden uzaklaştı.

        Ayının darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve ağır yaralanan İlhan, sağlık ekiplerinde Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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