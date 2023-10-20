Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kağızman Kaymakamı Daştan, yeni atanan öğretmenlerle buluştu

        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kağızman Kaymakamı Daştan, yeni atanan öğretmenlerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.

        İlçeye yeni atanan öğretmenlere Kağızman Halk Eğitimi Merkezinde uyum semineri düzenlendi.

        Kağızman Kaymakam Okan Daştan, öğretmenleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Bizleri en iyi şekilde yetiştiren ve doğru yolu gösteren öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar her şeyin en iyisine layıktırlar. Sizler de inşallah görevlerinize başlayarak öğrencilerinizi vatanına, milletine bağlı, insanları seven kişiler olarak yetiştirirsiniz." dedi.

        Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner de katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız

        Benzer Haberler

        Kars'ta soğuk hava; araç camları buz tuttu, kırağı oluştu
        Kars'ta soğuk hava; araç camları buz tuttu, kırağı oluştu
        Kars ve Ağrı kent merkezinde soğuk hava, yükseklerinde ise kar etkili oldu
        Kars ve Ağrı kent merkezinde soğuk hava, yükseklerinde ise kar etkili oldu
        Kars kaz eti coğrafi işaret tescili aldı
        Kars kaz eti coğrafi işaret tescili aldı
        Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı
        Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı
        Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Akyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
        Akyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı