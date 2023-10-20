Kağızman Kaymakamı Daştan, yeni atanan öğretmenlerle buluştu

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçeye yeni atanan öğretmenlere Kağızman Halk Eğitimi Merkezinde uyum semineri düzenlendi.

Kağızman Kaymakam Okan Daştan, öğretmenleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Bizleri en iyi şekilde yetiştiren ve doğru yolu gösteren öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar her şeyin en iyisine layıktırlar. Sizler de inşallah görevlerinize başlayarak öğrencilerinizi vatanına, milletine bağlı, insanları seven kişiler olarak yetiştirirsiniz." dedi.

Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner de katıldı.