Akyaka'da güvenlik güçlerinden öğrencilere trafik eğitimi
Akyaka ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Giriş: 27.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:43
Akyaka ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Akyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle okullarda trafik eğitimi programı düzenlendi.
Güvenlik güçleri, Şehit Batuhan Şimşek Ortaokulu ve Boyuntaş İlköğretim Okulunda öğrencilerle bir araya geldi.
Ekipler, okullarda öğrencilere uygulamalı olarak trafik eğitimi verdi.