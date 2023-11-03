Arpaçay'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı

Arpaçay ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Erçetin Altay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programın devamında, rahvan at yarışları düzenlendi.

Kafkas Halk Oyunları Ekibi'nin gösteri sunduğu etkinlikte, şiir okundu.

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