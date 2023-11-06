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        Kars'ta evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Kars'ın Susuz ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:03
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        Kars'ta evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Kars'ın Susuz ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Susuz ilçesinde narkotik dedektör köpeği "Dam"ın desteğiyle K.D'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 5 paket halinde 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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