Kars'ta evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Kars'ın Susuz ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
Kars'ın Susuz ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Susuz ilçesinde narkotik dedektör köpeği "Dam"ın desteğiyle K.D'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 5 paket halinde 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
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