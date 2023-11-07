Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kentte iki gündür etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kars ile Susuz ilçesi arasında yer alan dağlar beyaza büründü.

Selim ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda da kar etkili oldu.

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