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        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:10 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:30
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        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kentte iki gündür etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kars ile Susuz ilçesi arasında yer alan dağlar beyaza büründü.

        Selim ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda da kar etkili oldu.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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