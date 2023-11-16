Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini gösteriyor.

Erzurum'da soğuk nedeniyle park halindeki bazı araçların camları buzla kaplandı. Park ve bahçelerdeki bitkiler kırağı tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Kars'ta bitki ve araç camları kırağı tuttu.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle yollar, bitkiler kırağıyla kaplandı, küçük su birikintileri dondu.

Vatandaşlardan Bayram Bozyel, havaların soğuduğunu belirterek, "Sarıkamış malum kış memleketi camlar buz tutmaya başladı. Kar yavaş yavaş geliyor." dedi.

Soğuk hava nedeniyle kırağı tutan bitki tomurcuklarından kuşlar beslenmeye çalıştı.

Yükseklerde etkili olan kar ile Allahuekber Dağları'nın zirveleri beyaza büründü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Ardahan'da da soğuk havanın etkisiyle buzlanma oluştu.

Yaprak ve bitkiler kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

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