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        Kars'ta kapalı köy yolunda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kapalı köy yolunda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi, özel idare ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:38
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        Kars'ta kapalı köy yolunda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kapalı köy yolunda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi, özel idare ekibince kurtarıldı.

        Taşbaşı köy yolu, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda bir araçtaki 3 kişi mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Arpaçay Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yoğun tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından araca ulaştı.

        Yolda yapılan çalışmanın ardından araç, içindekilerle kurtarıldı.

        Özel idare şantiye şefi Ali Çobanoğlu, AA muhabirine, bölgede yoğun tipinin etkili olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz 7/24 çalışmasını sürdürüyor, kar yağışının ardından tipi etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 köy yolunu ulaşıma açtık, yolda kalan vatandaşlarımızı kurtardık." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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