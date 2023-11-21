Kars'ta kapalı köy yolunda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kapalı köy yolunda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi, özel idare ekibince kurtarıldı.

Taşbaşı köy yolu, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda bir araçtaki 3 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Arpaçay Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yoğun tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından araca ulaştı.

Yolda yapılan çalışmanın ardından araç, içindekilerle kurtarıldı.

Özel idare şantiye şefi Ali Çobanoğlu, AA muhabirine, bölgede yoğun tipinin etkili olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz 7/24 çalışmasını sürdürüyor, kar yağışının ardından tipi etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 köy yolunu ulaşıma açtık, yolda kalan vatandaşlarımızı kurtardık." diye konuştu.