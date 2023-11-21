Kar ve fırtınada yıkılan elektrik direği ekiplerin zorlu çalışmasıyla yerine dikildi Kars'ın Digor ilçesinde, şiddetli tipi ve kar yağışı nedeniyle yıkılan elektrik direği, ekiplerin 3 kilometre yürüyüp hummalı çalışması sonucu yerine dikildi.

Kars'ın Digor ilçesinde, şiddetli tipi ve kar yağışı nedeniyle yıkılan elektrik direği, ekiplerin 3 kilometre yürüyüp hummalı çalışması sonucu yerine dikildi.

İlçeye bağlı Alem köyünde etkili olan tipi ve şiddetli rüzgar elektrik direğinin devrilmesine neden oldu.

Elektriklerin kesilmesi üzerine ihbar alan Aras EDAŞ ekipleri karla kaplı yolda araçla gidemeyince bölgeye yaya olarak devam etti.

Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek bölgeye ulaşan ekipler, şiddetli tipi ve kar yağışı altında 1 saatlik çalışmanın ardından elektrik direğini tekrar yerine dikti.

Hasarın giderilmesiyle ilçeye tekrar elektrik verildi.