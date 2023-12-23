Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kaynar suyla yanan çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

        Kars'ın yoğun kar yağışı altındaki Digor ilçesinde, kaynar su dökülmesi sonucu vücudunda 2. derece yanıklar oluşan 7 yaşındaki kız çocuğu, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 21:27 Güncelleme: 23.12.2023 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kaynar suyla yanan çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın yoğun kar yağışı altındaki Digor ilçesinde, kaynar su dökülmesi sonucu vücudunda 2. derece yanıklar oluşan 7 yaşındaki kız çocuğu, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        İlçede üzerine kaynar su dökülen 7 yaşındaki Peri Bulut, ailesi tarafından Digor Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Buradan Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesi planlanan Bulut için olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünce paletli ambulans gönderildi.

        Ulaşımın güçlükle sağlandığı ve tır trafiğine kapatılan Kars-Digor kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

        Paletli ambulansla ilçeden alınıp Dağpınar beldesi yakınındaki ambulansa nakledilen Bulut, Harakani Devlet Hastanesi'ne getirildi.

        Burada tedaviye alınan Bulut'un Erzurum'a sevk edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        İş insanı ATM'den para çekerken öldürülmüştü! Katil zanlısı saptandı!
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        "Hakem müdahalesi olmazsa kazanırız"
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        Sanchez derbiye çok zor!
        Sanchez derbiye çok zor!
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'

        Benzer Haberler

        Kars'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kars'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kars'ı Iğdır ile Ardahan'a bağlayan kara yolları kar ve tipi nedeniyle tır...
        Kars'ı Iğdır ile Ardahan'a bağlayan kara yolları kar ve tipi nedeniyle tır...
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
        Kars'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
        Kars'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
        Kars, Erzincan ve Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor
        Kars, Erzincan ve Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor
        Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinliklerinde öğrenciler eksi 1...
        Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinliklerinde öğrenciler eksi 1...