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        Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli kayak ve 3D gösterisi düzenlendi

        Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak ve 3D gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:16 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:16
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        Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli kayak ve 3D gösterisi düzenlendi
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        Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak ve 3D gösterisi yapıldı.

        Allahuekber Dağları'nda 109 yıl önce donarak şehit olan askerlerin anısına Sarıkamış Kayak Merkezinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.

        Sarıkamış Kayak Merkezi 1. Etap pistinden kayarak gelen tim, bitişine yakın bir noktada kurulan "Sarıkamış 109. yıl" yazısını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile tutuşturdu.

        Ardından kayak merkezinde bir otelin dış yüzeyine yansıtılan görüntülerle Sarıkamış Şehitleri Mapping 3D gösterisi düzenlendi.

        Mapping gösterisinde, Sarıkamış şehitlerinin hikayesi anlatıldı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Sarıkamış Marşı için hazırlanan klip gösterildi.

        Etkinlikler dronla da kaydedildi.

        Programa, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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