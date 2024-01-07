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        GÜNCELLEME 3 - Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla şehitler için yürüdü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:45
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        GÜNCELLEME 3 - Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla şehitler için yürüdü
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle sona erdi.

        Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

        Yurt içi ve dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş da soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı etkinliğe katılmak üzere, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

        Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına ulaştı.

        Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına ilk kez yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi, gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

        - 10 binler duaların ardından yürüyüşe geçti

        Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

        Yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

        Yürüyüş güzergahındaki evlerde oturan kadınlar ile bazı vatandaşlar, evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecekleri yürüyüşe katılanlara ikram etti.

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş, yürüyüş boyunca vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

        Yürüyüş, ilçedeki Ay-yıldızlı Tören Alanı'nda sona erdi.

        Alanda, İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tiyatro ekibi, Hüseyin Özer'in yönetmenliğinde canlandırma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı da gösteri yaptı.

        - Türk Yıldızları ve "Çelik Kanatlar"

        Burada devam eden programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapıldı, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatıldı.

        Konuşmaların ardından etkinlik, Türk Yıldızları ve "Çelik Kanatlar"ın tören alanı üzerinde yaptığı gösteriyle sona erdi. Alanda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

        - Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

        Yürüyüşe katılanlardan Yasemin Yeşilyurt, AA muhabirine, şehitleri anmak için öğrencileriyle etkinliğe katıldıklarını söyledi.

        Atmosferin çok güzel ve duygulandırıcı olduğunu dile getiren Yeşilyurt, "Biz bu şartlarda bu kıyafetlerle zorlanıyorsak onlar o zamanda çok zorlanmışlardır. Neler yaşadıklarını biliyoruz ama onlara minnettarız, mekanları cennet olsun. Herkesin buraya gelip yürüyüşte bu duyguyu yaşaması lazım." diye konuştu.

        Beyza Naz Arazı da "Biz şimdi yürüyoruz, yoruluyoruz ama onlar bir ömür boyunca yürüdüler, biz bir gün yürüdük; onların hissettiklerini hissetmiyor olabiliriz ama güzeldi." dedi.

        Duygu dolu anlar yaşadıklarını dile getiren Sevda Toz ise "Her sene şehitleri anma etkinliğine geliyoruz. Onların yaşadıklarını bir nebze olsun hissetmeye çalışıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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