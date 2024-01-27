Kars'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Kars'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kars-Ani kara yolu Yalınkaya köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle O.F. idaresindeki 35 KD 3080 plakalı otomobil, Y.K. yönetimindeki 34 SC 0874 plakalı araç ve M.Z.T'nin kullandığı 36 AY 987 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan G.Ö.B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.