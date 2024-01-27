Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı

        Kars'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 20:55 Güncelleme: 27.01.2024 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Kars-Ani kara yolu Yalınkaya köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle O.F. idaresindeki 35 KD 3080 plakalı otomobil, Y.K. yönetimindeki 34 SC 0874 plakalı araç ve M.Z.T'nin kullandığı 36 AY 987 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan G.Ö.B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar altında kayak keyfi
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar altında kayak keyfi
        Ani Ören Yeri ziyaretçilerini karla kaplı güzelliğiyle ağırlıyor
        Ani Ören Yeri ziyaretçilerini karla kaplı güzelliğiyle ağırlıyor
        Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Kars'ta menfez içinde 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta menfez içinde 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta menfezde saklanan 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta menfezde saklanan 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Kazım Karabekir, vefatının 76. yılında Kars'ta anıldı
        Kazım Karabekir, vefatının 76. yılında Kars'ta anıldı