Kars'ta Valilik öncülüğünde öğrencilere verilen kayak eğitimleri devam ediyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Valiliğin başlattığı "Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" projesi kapsamında öğrencilere verilen kayak eğitimi sürüyor.

Proje kapsamında, il genelinde kayak bilmeyen ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezinde başlatılan projede, yarıyıl tatili boyunca 300 öğrenciye kayak eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kayak öğrenen öğrencileri ziyaret edip, eğitimleri hakkında bilgi aldı.

Projenin sağlıklı şekilde devam ettiğini anlatan Polat, "Şu an ilçelerimizden, köylerimizden çocuklarımızı alıp burada 2 gün misafir ediyoruz. Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezimizde kalıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı kayak hocalarımızın denetimde öğrencilerimiz kayak eğitimi alıyorlar. Tüm arkadaşlarımız çocuklarımızın hizmetindedir." dedi.

Bir süre önce bütün kayak takımlarını yenilediklerini dile getiren Polat, "Devletimizin tüm imkanları çocuklarımızın emrinde, yeter ki onların yüzü gülsün. Proje kapsamında bu sene 4'üncü sınıflar eğitim alıyor, seneye birinci sınıflardan başlayacağız. İnşallah bu ülkenin bayrağını dalgalandıracak sporcular yetiştireceğiz." diye konuştu.