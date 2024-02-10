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        AK Parti'li Yenişehirlioğlu partisinin "Kars Aday Tanıtım Toplantısı"nda konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti'nin mayasını bu millet atmıştır, hamurunu bu millet yoğrulmuştur, kumaşını bu millet dokumuştur. Biz milletin ta kendisiyiz, bu sebeple 21 yıldır iktidardayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:15
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        AK Parti'li Yenişehirlioğlu partisinin "Kars Aday Tanıtım Toplantısı"nda konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti'nin mayasını bu millet atmıştır, hamurunu bu millet yoğrulmuştur, kumaşını bu millet dokumuştur. Biz milletin ta kendisiyiz, bu sebeple 21 yıldır iktidardayız." dedi.

        Yenişehirlioğlu, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin "Kars Aday Tanıtım Toplantısı"nda, Allah'ın hükmünü hakim kılmak, küfrü yok etmek adına dünyadaki mazlum coğrafyalar için huzurlu, güvenli bir yaşam alanı tesis etmek ve Allah'ın rızasını kazanmak için siyaset yaptıklarını söyledi.

        Siyaset yapanların şahsi ve nefsi hesaplara girerek yaptıkları hiç bir işin bereketinin olmadığını anlatan Yenişehirlioğlu, "AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan bütün kardeşlerimiz dünya menfaatleri için değil, hizmet ederek, vatandaşı memnun ederek, vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek için bulundukları yerlerde bu hizmeti, bu bayrağı yukarılara taşıyarak Allah rızası için daha doğrusu rıza-i ilahi için siyaset yaparlar." dedi.

        Belediye başkan adaylarının hayırlı hizmetlere imza atmalarını temenni eden Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

        "Biz biliriz ki adayımıza teslim ettik mi o şehri, belediye başkanımız, o bölgenin, şehrin eminidir hayır ve şer ondan sorulur. O öyle davranan biridir diyerek arkamıza bakmadan döner gideriz. Her birimiz niyetlerimizden, gayretlerimizden, eylemlerimizden, düşüncelerimizden her birimiz sorumluyuz. Eğer bu doğrultuda bu çatının altında yer alıyorsak kazanamayacağınız hiçbir savaş olmaz. Allah'ın izniyle göğe, bayrağı dikeriz, el birliğiyle bayram havası estiririz, kutlarız. Allah'a dua ederiz ve şükrederiz. Bizim büyüklerimiz Cumhur İttifakı adı altında bir yola çıktılar. İki farklı parti ama iki farklı partinin liderlerinin birbiriyle son derece iyi anlaştığını ve tıkır tıkır işleyen bir düzen içinde siyaset yaptıklarını görüyoruz. Bizlere düşen alt kademelere doğru, kılcal damarlara kadar bu birlikteliğin ahengini sürdürmektir. Uyum içerisinde çalışmaktır."

        - "Biz milletin ta kendisiyiz bu sebeple 21 yıldır iktidardayız"

        Anadolu coğrafyasının önemini vurgulayan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

        "AK Parti'nin mayasını bu millet atmıştır, hamurunu bu millet yoğrulmuştur, kumaşını bu millet dokumuştur. Biz milletin ta kendisiyiz, bu sebeple 21 yıldır iktidardayız. Hizmet yaptığımız, gönüller fethettiğimiz için Allah daha nice yirmi bir seneler bize hizmet etmeyi nasip etsin. Biliyoruz ki şu Anadolu coğrafyasında yaşayan sizler, dünyadaki mazlum coğrafyaların umudu durumundasınız. Kanın, gözyaşının bolca aktığı günümüz dünyasında merhameti, muhabbeti, adaleti tesis edecek küfrü ortadan kaldıracak ve zalimin zulmüne son verecek güç yine bu Anadolu coğrafyasından çıkacaktır. Yeter ki biz birbirimize destek olalım. Yeter ki biz omuz omuza verelim. Yeter ki muhabbetle birbirimize sarılalım."

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Ahmet Arslan ile AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından, Akyaka Belediye Başkan adayı Ergüder Toptaş, Arpaçay Belediye Başkan adayı Zeki Elma, Digor Belediye Başkan adayı Nebi Kerenciler, Kağızman Belediye Başkan adayı Nuri Turan, Sarıkamış Belediye Başkan adayı Medeni Çetinkaya, Selim Belediye Başkan adayı Coşkun Altun, Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray ve Dağpınar Belde Belediye Başkan adayı Ömer Vargün tanıtıldı.

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