Kars'ta buzla kaplanan Susuz Şelalesi havadan görüntülendi

Dron ile görüntülenen ve etrafı karla beyaza bürünen şelalede güzel manzaralar oluştu.

Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de dondurucu soğukların etkisiyle büyük bir bölümü buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle dere, nehir, gölet ve şelaleler buzla kaplandı.

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Susuz Şelalesi'nin büyük bir bölümü dondu.

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