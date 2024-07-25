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        Kars'taki Sarıkamış Keklik Vadisi dağcıların yeni rotası oldu

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sarıçam ormanlarıyla çevrili Keklik Vadisi Ekoturizm Alanı dağcılar ile doğa tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:36
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        Kars'taki Sarıkamış Keklik Vadisi dağcıların yeni rotası oldu
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        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sarıçam ormanlarıyla çevrili Keklik Vadisi Ekoturizm Alanı dağcılar ile doğa tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca, kent merkezine 57, Sarıkamış'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede yapılan Keklik Deresi EkoTurizm Alanı şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, dinlenme bankı, yağmur barınakları, yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla hizmet veriyor.

        Bilinirliği artan ekoturizm alanını zorlu kayalık alanları için uğrak yeri yapan dağcılar da burada çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

        Sarıkamış Beyaz Umut Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (SARDAK) sporcuları, Keklik Şelalesi'nde iniş ve tırmanış gerçekleştirdi.

        Beş kişilik grup, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra özel ekipmanlarla yaklaşık 70 metrelik şelaleden aşağı indi, daha sonra yan taraftaki kayalıktan tırmanış yaptı.

        Dernek başkanı Arif Güneş, AA muhabirine, ilk defa Keklik Şelalesi'nden iniş ve tırmanış yapıldığını, bölgenin doğasıyla insanı etkilediğini söyledi.

        - " Bütün dağcıları bekleriz"

        Sarıkamış'ın sarıçamları ve doğasıyla insanı büyülediğini anlatan Güneş, "Kulüp olarak ekoturizm alanında bulunan eğitim gerçekleştirdik. Şimdiye kadar çok yerde iniş ve tırmanış yaptık ama şelaleden inmek farkı bir duyguydu. Üzerimize yağmur gibi su geldi. İniş çok güzeldi, ilk defa böyle bir iniş yaptık. Bütün dağcıları bekleriz." dedi.

        Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlyas Çağlar da Keklik Vadisi'nin batı ve kuzey tarafında iniş ve çıkış rotaları oluşturduklarını belirterek, "Vadinin turizm bölgesini dağcılık sporuna kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın her tarafından dağcıları, doğa tutkunlarını buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bölgeye geziye gelen vatandaşlardan Halit Kılıç ise vadinin ve şelalenin herkese açık olduğunu belirterek, bölgenin keşfedilmesini önerdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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