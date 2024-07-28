Kars'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Bulanık köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille Abdullah Akşit'in (39) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Akşit, hayatını kaybetti.
Akşit'in cenazesi Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
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