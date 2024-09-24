GÜNCELLEME - Kars'ta otelde çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta 7 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Faik Bey Caddesi'ndeki bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalan 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi kurtarıldı.

Yangında, 1'i yaralı, 9'u dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınanlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.