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        Kars'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Kars'ta yalnız yaşayan 56 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:39 Güncelleme: 30.09.2024 - 23:12
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        Kars'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Kars'ta yalnız yaşayan 56 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Şehitler Mahallesi 130. Sokakta bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Ali Zer'in (56) evinden koku alan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine eve sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapısı açılan evde Zer, koltukta hareketsiz halde bulundu.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri incelme ekiplerinin incelemesinin ardından Zer'in cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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