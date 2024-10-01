Sarıkamış Şehitleri Allahuekber Dağıları'nda anıldı

Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyeleri, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Allahuekber Dağları'na tırmanış yaparak şehitleri andı.

Erzurum, Kars ve Ardahan illerinin sınırlarında uzanan tektonik yapılı 3 bin rakımın üstündeki Allahuekber Dağları her mevsim dağcıların tırmanış rotasında yer alıyor.

Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Kars, Iğdır ve Kağızman'dan gelen dağcılar, KARSDAK öncülüğünde Selim ilçesinin Sarıgün köyünde bir araya gelerek yürüyüşe başladı.

Şiddetli rüzgara rağmen grup üyeleri Allahuekber Dağları'nın 3 bin 180 rakımlı Şehitlik Zirvesi'ne çıkarak tırmanışı tamamladı. Zirvedeki anıtta İstiklal Marşı okuyan dağcılar, şehitler için dua etti. KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, AA muhabirine, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 26 sporcuyla etkinlik yaptıklarını belirterek, "Güzel bir faaliyet oldu, sabah 06.00'da başladık, 11.00'de zirveye ulaştık. Zirvede aşırı rüzgar ve sis vardı, sporcularımız başarılı bir şekilde zirve yaptılar." diye konuştu.