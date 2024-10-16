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        Kars'ta hayvan sürüsü üzerine yıldırım düştü

        Kars'ta merada otlarken yıldırım isabet eden inek öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 21:24 Güncelleme: 16.10.2024 - 21:24
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        Kars'ta hayvan sürüsü üzerine yıldırım düştü
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        Kars'ta merada otlarken yıldırım isabet eden inek öldü.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sağanakla etkili olan yıldırım merkeze bağlı Çağlayan köyü merasında otlayan hayvan sürüsünün yakınlarına düştü.

        Yıldırımın isabet ettiği sürüdeki bir inek öldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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