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        "Kristal karlar diyarı" Sarıkamış yeni sezona hazırlanıyor

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kışa hazırlık çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:32
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        "Kristal karlar diyarı" Sarıkamış yeni sezona hazırlanıyor
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        HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kışa hazırlık çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Kristal karı ve sarıçam ormanları arasında uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde kayak merkezinde, kış öncesi hummalı bir çalışma sürüyor.

        Kars İl Özel İdaresi bünyesindeki Sarıkamış Dağ İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ tarafından işletilen 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde, sezon hazırlıkları pistler bölgesi ve mekanik tesislerde yaklaşık 5 aydır devam ediyor.

        Bir yandan kayakseverlerin rahat ve güvenli kayak yapabilmeleri için pistlerde iş makineleri dolgu ve tesviye yaparken diğer yandan da şirket personeli tarafından pistlerdeki ot, taş temizliğiyle mekanik tesislerde bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

        Toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 10 pistte hazırlıklar, ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

        - "Bu senede sezonu dolu geçireceğiz"

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, yaz başından bu yana pistler ve telesiyejler olmak üzere birçok alanda çalışmaların ciddi bir şekilde devam ettiğini söyledi.

        Pistler ve mekanik tesislerde yaklaşık 5 aydır çalışmaların sürdüğünü anlatan Aslantatar, "Misafirlerimiz buraya geldiğinde en iyi şekilde tatilini yapabilsin diye arkadaşlarımız mekanik tesislere çok önem veriyor. Sarıkamış kristal karıyla ünlü ve çığ tehlikesinin olmadığı dünyada nadir yerlerin başında geliyor. Geçen yıllarda olduğu gibi eminim ki bu sene de sezonu dolu geçireceğiz. Umut ediyoruz ki karın erken yağmasıyla beraber gelen konuklarımızı bu güzel memlekette en güzel hizmetle ağırlamak istiyoruz." dedi.

        Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraç da pistler ve mekanik tesislerdeki çalışmanın yanı sıra otellerde hazırlıkların sürdüğünü anlattı.

        Misafirlere güzel bir sezon dileyen Saraç, şunları kaydetti:

        "Otel işletmecileri olarak misafirlerin en iyi şekilde rahat etmeleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda önemli olan erken rezervasyon dönemidir. Bu dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de şu an avantajlı fiyatların tam yakalama zamanı. Misafirlerin bu konuda acele etmeleri gerekiyor çünkü daha uygun fiyatlarla konaklama imkanı bulabiliyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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