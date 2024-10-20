"Kristal karlar diyarı" Sarıkamış yeni sezona hazırlanıyor

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kışa hazırlık çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kristal karı ve sarıçam ormanları arasında uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde kayak merkezinde, kış öncesi hummalı bir çalışma sürüyor.

Kars İl Özel İdaresi bünyesindeki Sarıkamış Dağ İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ tarafından işletilen 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde, sezon hazırlıkları pistler bölgesi ve mekanik tesislerde yaklaşık 5 aydır devam ediyor.

Bir yandan kayakseverlerin rahat ve güvenli kayak yapabilmeleri için pistlerde iş makineleri dolgu ve tesviye yaparken diğer yandan da şirket personeli tarafından pistlerdeki ot, taş temizliğiyle mekanik tesislerde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 10 pistte hazırlıklar, ekim ayının sonuna kadar devam edecek. - "Bu senede sezonu dolu geçireceğiz" Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, yaz başından bu yana pistler ve telesiyejler olmak üzere birçok alanda çalışmaların ciddi bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Pistler ve mekanik tesislerde yaklaşık 5 aydır çalışmaların sürdüğünü anlatan Aslantatar, "Misafirlerimiz buraya geldiğinde en iyi şekilde tatilini yapabilsin diye arkadaşlarımız mekanik tesislere çok önem veriyor. Sarıkamış kristal karıyla ünlü ve çığ tehlikesinin olmadığı dünyada nadir yerlerin başında geliyor. Geçen yıllarda olduğu gibi eminim ki bu sene de sezonu dolu geçireceğiz. Umut ediyoruz ki karın erken yağmasıyla beraber gelen konuklarımızı bu güzel memlekette en güzel hizmetle ağırlamak istiyoruz." dedi.