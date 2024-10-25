Kars'ta bağırsağında uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu kadın tutuklandı

Üst aramasında bir şey bulunamayan İran uyruklu kadın şüpheli, Kars Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

İran uyruklu bir kadının uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, Kars-Digor kara yolundaki uygulama noktasında İran uyruklu Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh'in (39) de içerisinde bulunduğu otobüs durduruldu.

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