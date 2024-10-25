Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta bağırsağında uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu kadın tutuklandı

        Kars'ta bağırsağında 94 parça halinde 550,93 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta bağırsağında uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu kadın tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta bağırsağında 94 parça halinde 550,93 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu kadın tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik çalışma başlattı.

        İran uyruklu bir kadının uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, Kars-Digor kara yolundaki uygulama noktasında İran uyruklu Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh'in (39) de içerisinde bulunduğu otobüs durduruldu.

        Üst aramasında bir şey bulunamayan İran uyruklu kadın şüpheli, Kars Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

        Burada çekilen röntgende, kadının bağırsağında 94 parça halinde 550,93 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

        Bağırsağındaki uyuşturucular tıbbi müdahaleyle çıkarılan kadın zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!

        Benzer Haberler

        Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kırağı, Ağrı'da kar etkili oldu
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kırağı, Ağrı'da kar etkili oldu
        İstinaf mahkemesi, Kars Aile Mahkemesinin "topuk kanı"yla ilgili kararının...
        İstinaf mahkemesi, Kars Aile Mahkemesinin "topuk kanı"yla ilgili kararının...
        Kars'ta otomobilinin tavanında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Kars'ta otomobilinin tavanında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Kars'ta tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
        Kars'ta tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
        Kars'ta iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 6 öğretmen yaralandı
        Kars'ta iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 6 öğretmen yaralandı
        Kars'ta "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'ı ziyaretinin 100. Yılı ve Anad...
        Kars'ta "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'ı ziyaretinin 100. Yılı ve Anad...