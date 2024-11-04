Kars'ta "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı sazlık alanda yakalandı
Kars'ta "kasten öldürme" suçundan 2 yıldır aranan firari zanlı, sazlık alanda yakalandı.
Kars'ta "kasten öldürme" suçundan 2 yıldır aranan firari zanlı, sazlık alanda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, 2 yıldır aranan ve hakkında "kasten öldürme" suçundan yakalama kararı bulunan S.G'yi Kağızman'ın Günindi köyü kırsalındaki sazlık alanda gözaltına aldı.
Firari zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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