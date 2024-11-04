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        Kars'ta "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı sazlık alanda yakalandı

        Kars'ta "kasten öldürme" suçundan 2 yıldır aranan firari zanlı, sazlık alanda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:58
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        Kars'ta "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı sazlık alanda yakalandı
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        Kars'ta "kasten öldürme" suçundan 2 yıldır aranan firari zanlı, sazlık alanda yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, 2 yıldır aranan ve hakkında "kasten öldürme" suçundan yakalama kararı bulunan S.G'yi Kağızman'ın Günindi köyü kırsalındaki sazlık alanda gözaltına aldı.

        Firari zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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