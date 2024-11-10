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        Kars'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:06 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:06
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        Kars'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.

        İlçeye bağlı Alisofu köyünde vatandaşlar arazide patlamamış top mermisi buldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, alanın çevre emniyetini sağladı.

        Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisi, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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