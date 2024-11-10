Kars'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.
İlçeye bağlı Alisofu köyünde vatandaşlar arazide patlamamış top mermisi buldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, alanın çevre emniyetini sağladı.
Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisi, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.
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