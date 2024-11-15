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        Kars'ta kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişiye para cezası uygulandı

        Kars'ta düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 10 kişiye 64 bin 250 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 19:57 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:57
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        Kars'ta kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişiye para cezası uygulandı
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        Kars'ta düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 10 kişiye 64 bin 250 lira para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kafe görünümünde kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Kafede kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalanırken, iş yeri sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

        Suçüstü yakalanan 10 kişiye de 64 bin 250 lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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