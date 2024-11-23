Kars'ta maskeli iki kişi tarafından çalınan küçükbaş hayvanların 69'u bulundu

Ekipler, diğer hayvanların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hayvan sahibi Necati Bozkurt, yardımcı olan emniyet ekiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucunda, İnönü Mahallesi ormanlık alanda atıl durumda olan taş binaların içinde ikisi ölü 69 küçükbaş hayvanı buldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde maskeli iki kişi tarafından çalınan küçükbaş hayvanlar bulundu.

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