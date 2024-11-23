Kars'ta maskeli iki kişi tarafından çalınan küçükbaş hayvanların 69'u bulundu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde maskeli iki kişi tarafından çalınan küçükbaş hayvanlar bulundu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde maskeli iki kişi tarafından çalınan küçükbaş hayvanlar bulundu.
İki gün önce Şehitler Mahallesi'nde Necati Bozkurt'a ait ahırın kapısı kırılarak 78 küçükbaş hayvanın çalındığı çevredeki güvenlik kameralarıyla tespit edildi.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucunda, İnönü Mahallesi ormanlık alanda atıl durumda olan taş binaların içinde ikisi ölü 69 küçükbaş hayvanı buldu.
Hayvan sahibi Necati Bozkurt, yardımcı olan emniyet ekiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti.
Ekipler, diğer hayvanların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
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