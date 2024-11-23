Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta maskeli iki kişi tarafından çalınan küçükbaş hayvanların 69'u bulundu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde maskeli iki kişi tarafından çalınan küçükbaş hayvanlar bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 18:20 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta maskeli iki kişi tarafından çalınan küçükbaş hayvanların 69'u bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde maskeli iki kişi tarafından çalınan küçükbaş hayvanlar bulundu.

        İki gün önce Şehitler Mahallesi'nde Necati Bozkurt'a ait ahırın kapısı kırılarak 78 küçükbaş hayvanın çalındığı çevredeki güvenlik kameralarıyla tespit edildi.

        Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucunda, İnönü Mahallesi ormanlık alanda atıl durumda olan taş binaların içinde ikisi ölü 69 küçükbaş hayvanı buldu.

        Hayvan sahibi Necati Bozkurt, yardımcı olan emniyet ekiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Ekipler, diğer hayvanların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        11'ler belli oldu
        11'ler belli oldu
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kars'ta elektrik teknikeri, yürümesine engel olan kitlelerden ameliyatla ku...
        Kars'ta elektrik teknikeri, yürümesine engel olan kitlelerden ameliyatla ku...
        Kars'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta mimarlık ofisinde 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
        Kars'ta mimarlık ofisinde 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
        Besicinin 90 koyununu 1 dakikada çaldılar
        Besicinin 90 koyununu 1 dakikada çaldılar
        Kağızman Kaymakamı'ndan köydeki çocuğa doğum günü sürprizi
        Kağızman Kaymakamı'ndan köydeki çocuğa doğum günü sürprizi
        Kars'ta maskeli kişilerin 78 küçükbaş hayvanı çalması güvenlik kamerasında
        Kars'ta maskeli kişilerin 78 küçükbaş hayvanı çalması güvenlik kamerasında