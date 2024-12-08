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        Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı

        Kars'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 23:24 Güncelleme: 08.12.2024 - 23:24
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        Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı
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        Kars'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışıyla Kars-Ardahan ve Kars-Digor kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun yağış nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesi Kiziroğlu köyü mevkisinde 3 tır yolda kaldı.

        Tırların yolu kapatması nedeniyle Ardahan yönüne ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda kalan tırların kurtarılması için çalışma başlattı.

        Bölgede yağış etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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