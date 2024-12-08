Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı
Kars'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kars'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışıyla Kars-Ardahan ve Kars-Digor kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun yağış nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu Susuz ilçesi Kiziroğlu köyü mevkisinde 3 tır yolda kaldı.
Tırların yolu kapatması nedeniyle Ardahan yönüne ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda kalan tırların kurtarılması için çalışma başlattı.
Bölgede yağış etkisini sürdürüyor.
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