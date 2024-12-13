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        Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı

        Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 20:03 Güncelleme: 13.12.2024 - 20:03
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        Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı
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        Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu Susuz Şelalesi mevkisinde 7 tır yolda kaldı. Kar ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen tırlara zincir takıldı.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Kars-Erzurum kara yolu Sarıkamış Karakurt köyü mevkisinde de bazı araçlar kar nedeniyle yolda kaldı. Ekipler bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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