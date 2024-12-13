Kars'ta kar ve tipi ulaşımı aksattı

Kars-Erzurum kara yolu Sarıkamış Karakurt köyü mevkisinde de bazı araçlar kar nedeniyle yolda kaldı. Ekipler bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu Susuz Şelalesi mevkisinde 7 tır yolda kaldı. Kar ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen tırlara zincir takıldı.

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