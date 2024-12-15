Erzurum, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Bazı noktalarda ise kar ve yer yer tipi etkili oluyor.

Gece sıfırın altında 20 derece soğuk havanın yaşandığı kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.

Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Digor ilçesinde de yoğun tipi etkili oluyor.

İlçedeki ağaçlar, çatılar ve doğalgaz bacalarında buz sarkıtları oluştu. Açık arazide bulunan çeşmeler buzla kaplandı, göletler dondu. Tipi nedeniyle yolda yürüyen insanlar ve araçlar güçlükle ilerleyebildi. Vatandaşlardan Alper Sarı, havaların aşırı soğuduğunu belirterek, "Kar yağışının ardından hava çok soğudu. Gece hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düştü, arabalar zor çalışıyor." dedi.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava ve tipi etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar atkı ve bere takarak soğuktan korunmaya çalıştı.

Yiyecek arayan kuşlar kar ve buzun üzerine bırakılan yiyeceklerden yedi.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk nedeniyle çeşmeler buz tuttu, bazı araçların camlarında kırağı oluştu.

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