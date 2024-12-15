Kars'ta "Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü" düzenlendi

Yürüyüşe katılan Vali Ziya Polat, AA muhabirine, Kars'ın doğasının bambaşka olduğunu belirterek, "Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü kapsamında 4-4.5 kilometrelik yürüyüşün ardından doğa harikası Susuz Şelalesine geldik. Kars'ın markalarını tanıtmak için yürüyüş düzenledik. Kars'ın doğa güzellikleri saymakla bitmez. Önce biz tanıyacağız sonra Türkiye'ye, dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

Valilik öncülüğünde, Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayın desteğiyle yürüyüş gerçekleştirildi.

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