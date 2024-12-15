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        Kars'ta "Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü" düzenlendi

        Kars'ın Susuz ilçesinde kentin tanıtımına katkı sunması amacıyla "Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:33
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        Kars'ta "Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü" düzenlendi
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        Kars'ın Susuz ilçesinde kentin tanıtımına katkı sunması amacıyla "Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü" düzenlendi.

        Valilik öncülüğünde, Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayın desteğiyle yürüyüş gerçekleştirildi.

        Susuz Vadisinden başlayan yürüyüş, 4.5 kilometre sonra Susuz Şelalesi Mesire alanında son buldu. Yaklaşık 120 kişinin katıldığı yürüyüşte katılımcılar, doğayla iç içe yürüyüş gerçekleştirdi.

        Yürüyüşe katılan Vali Ziya Polat, AA muhabirine, Kars'ın doğasının bambaşka olduğunu belirterek, "Kültür Yolu Doğa Yürüyüşü kapsamında 4-4.5 kilometrelik yürüyüşün ardından doğa harikası Susuz Şelalesine geldik. Kars'ın markalarını tanıtmak için yürüyüş düzenledik. Kars'ın doğa güzellikleri saymakla bitmez. Önce biz tanıyacağız sonra Türkiye'ye, dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

        Polat, Susuz Şelale'sinin etrafında tesislerin açıldığını ve faaliyetlerine başladığını bildirdi.

        Yürüyüşün ardından katılımcılar kısmen donan Susuz Şelalesinin önünde poz verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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