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        Kars'ta çiftliklerdeki balık havuzları buzla kaplandı

        Kars'ta dondurucu soğuğun etkisiyle kültür balıkçılığı yapılan çiftliklerdeki havuzların yüzeyi buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:16 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:16
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        Kars'ta çiftliklerdeki balık havuzları buzla kaplandı
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        Kars'ta dondurucu soğuğun etkisiyle kültür balıkçılığı yapılan çiftliklerdeki havuzların yüzeyi buz tuttu.

        Sarıkamış ilçesinde, hava sıcaklığı zaman zaman gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Dondurucu soğuk, ilçede balık çiftliği işleten üreticileri de olumsuz etkiliyor.

        Keklik Deresi mevkisinde bulunan alabalık tesislerindeki havuzların yüzeyi de buz tuttu.

        Üreticiler, havuzu kaplayan buzları kırarak balıkları çıkarıyor.

        Balık çiftliği sahibi Medeni Erol, AA muhabirine, havanın aşırı derecede soğuduğunu ancak üretime devam ettiklerini söyledi.

        Bölgedeki otellerin ve vatandaşların balık ihtiyacını karşılamak için zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden Erol, "Sabah geldiğimizde ilk işimiz havuzların buzunu kırıp altından balıkları almak. Buzu da havuzda bırakmamak lazım, üst üste gelirse balık buzun üstüne çıkar ve donmuş olur. Zor şartlar altında üretiyoruz. Hissedilen soğuk eksi 20-22 dereceye varıyor. Burada taze balık üretmek ve havuzların buz tutmaması için çaba gösteriyoruz."

        Erol, 6 havuzda yılda ortalama 20 ton balık üretildiğini belirterek, boyları 20-25 santimetreyi bulan kültür alabalığının kilosunun 250 liradan satışa sunulduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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